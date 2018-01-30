獨家》下士拐中尉投資製毒？ 為錢翻臉押人談判

2018-01-30 00:36

［記者黃美珠／竹縣報導］3年前曾因懇親會場出現中國解放軍照片而引起譁然的陸軍206旅（關西新訓中心）驚爆有黃姓中尉副連長被李姓下士先後用修車、投資製毒廠等理由騙錢後，雙方互相撂人在營區外押人談判。新埔警分局會同新竹憲兵隊查辦，依詐欺、妨害自由等函送包含黃、李在內共5名男子。其中黃姓中尉前後失金破百萬，既是被害人也是加害人，丟官、還吃上官司。

軍方表示，黃、李2人已各被記17和18支大過撤職停役，都沒了工作。有關投資製毒廠的說法，李姓下士承認只是對黃姓中尉騙錢的藉口，內部調查初步也沒有其他官兵捲入。

李男對警方承認，跟黃男借了50萬元，也因黃男擔心他退伍後人間蒸發，所以自願簽下面額50萬的本票給黃男。只是這張本票在黃男託人跟他要債以後，他另外簽了25萬、15萬的本票，給討債的陳姓男子後已經被撕去。

警方直言，30歲的黃姓中尉副連長疑似在軍中交友不慎，碰上25歲的李姓下士彈藥士不僅借錢不還，還誆稱投資海洛因製造工廠賺很大。

黃男告訴警方，他跟李男同屬1個營部連，是李的副連長，平時互動良好，就連休假也都會一起吃飯、出遊。李先介紹他加入某直銷，導致他向銀行信貸約50萬，月揹7000元債務。

李男後跟他借錢修機車，他把前述信貸來的轉借給李10萬。雙方沒有借據、他也沒跟李收利息。只是李男口說每月從薪水還他7000元，且承諾如果沒依約還錢，就要連本帶利還他15萬；但事實上，李男只還了1次就沒了下文。

黃男告訴警方說，前年6月下旬，李男三番兩次邀他投資製毒，說從境外買海洛因的原料，加工後轉賣有5到10倍不等利潤。

他起先拒絕，但拗不過李男，最後跟李男介紹的不明男子借錢2次、每次15萬元。他幾乎是左手才剛拿到錢，右手就交給李去「投資」，但從頭到尾他都沒看到所謂的製毒工廠、更沒有分到利潤過，實在不清楚李男到底有沒有在製作毒品。

由於李男去年申請6月退伍，黃擔心被借走的50萬像打狗的肉包子，於是聯絡陳姓、身上有「刺龍刺鳳」、感覺在新竹「走跳」很有力的科大時期同學幫忙。另趁開李男座車時偷走李男的身分證、軍人證以做抵押。

去年4月初，3、4名自稱「當鋪」的討債人，利用李男休假外出時，在關西營區大門旁的停車場押走李逼債。

李男指控當中有人涉嫌持槍，還在車內拉滑套、做空槍射擊狀，他才會嚇得簽下面額各25萬、和15萬的本票給帶頭的陳姓男子。

11天後，換李男利用懇親會的時機，佯稱其母在營區外停車場想跟黃男面談處理債務。

趁把身著軍裝的黃男誘出後，由25歲廖姓男子邊側錄、邊逼問黃男何以派人持槍押逼李男討債、又偷走李男證件等，令黃男以150萬元和解，否則就要把側錄到的影片公諸於世，且主動報警處理。

黃男因此嚇得向父母求救，經討價還價，黃男父母最後以35萬元跟廖男和解。

結果黃沒拿回李男所欠的債款，李男也沒討到什麼好處，反而和解金等反落在幫忙討債者手中。