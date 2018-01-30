獨家》下士拐中尉投資製毒？ 為錢翻臉押人談判

［記者黃美珠／竹縣報導］3年前曾因懇親會場出現中國解放軍照片而引起譁然的陸軍206旅（關西新訓中心）驚爆有黃姓中尉副連長被李姓下士先後用修車、投資製毒廠等理由騙錢後，雙方互相撂人在營區外押人談判。新埔警分局會同新竹憲兵隊查辦，依詐欺、妨害自由等函送包含黃、李在內共5名男子。其中黃姓中尉前後失金破百萬，既是被害人也是加害人，丟官、還吃上官司。
軍方表示，黃、李2人已各被記17和18支大過撤職停役，都沒了工作。有關投資製毒廠的說法，李姓下士承認只是對黃姓中尉騙錢的藉口，內部調查初步也沒有其他官兵捲入。
李男對警方承認，跟黃男借了50萬元，也因黃男擔心他退伍後人間蒸發，所以自願簽下面額50萬的本票給黃男。只是這張本票在黃男託人跟他要債以後，他另外簽了25萬、15萬的本票，給討債的陳姓男子後已經被撕去。
警方直言，30歲的黃姓中尉副連長疑似在軍中交友不慎，碰上25歲的李姓下士彈藥士不僅借錢不還，還誆稱投資海洛因製造工廠賺很大。
黃男告訴警方，他跟李男同屬1個營部連，是李的副連長，平時互動良好，就連休假也都會一起吃飯、出遊。李先介紹他加入某直銷，導致他向銀行信貸約50萬，月揹7000元債務。
李男後跟他借錢修機車，他把前述信貸來的轉借給李10萬。雙方沒有借據、他也沒跟李收利息。只是李男口說每月從薪水還他7000元，且承諾如果沒依約還錢，就要連本帶利還他15萬；但事實上，李男只還了1次就沒了下文。
黃男告訴警方說，前年6月下旬，李男三番兩次邀他投資製毒，說從境外買海洛因的原料，加工後轉賣有5到10倍不等利潤。
他起先拒絕，但拗不過李男，最後跟李男介紹的不明男子借錢2次、每次15萬元。他幾乎是左手才剛拿到錢，右手就交給李去「投資」，但從頭到尾他都沒看到所謂的製毒工廠、更沒有分到利潤過，實在不清楚李男到底有沒有在製作毒品。
由於李男去年申請6月退伍，黃擔心被借走的50萬像打狗的肉包子，於是聯絡陳姓、身上有「刺龍刺鳳」、感覺在新竹「走跳」很有力的科大時期同學幫忙。另趁開李男座車時偷走李男的身分證、軍人證以做抵押。
去年4月初，3、4名自稱「當鋪」的討債人，利用李男休假外出時，在關西營區大門旁的停車場押走李逼債。
李男指控當中有人涉嫌持槍，還在車內拉滑套、做空槍射擊狀，他才會嚇得簽下面額各25萬、和15萬的本票給帶頭的陳姓男子。
11天後，換李男利用懇親會的時機，佯稱其母在營區外停車場想跟黃男面談處理債務。
趁把身著軍裝的黃男誘出後，由25歲廖姓男子邊側錄、邊逼問黃男何以派人持槍押逼李男討債、又偷走李男證件等，令黃男以150萬元和解，否則就要把側錄到的影片公諸於世，且主動報警處理。
黃男因此嚇得向父母求救，經討價還價，黃男父母最後以35萬元跟廖男和解。
結果黃沒拿回李男所欠的債款，李男也沒討到什麼好處，反而和解金等反落在幫忙討債者手中。
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陸軍206旅（關西新訓中心）曾在3年前懇親會，因海報出現中國解放軍照片而引發譁然，昨天又傳有中尉副連長被下士彈藥士以投資製毒廠等理由騙錢吸金後，雙方互相撂人在營區外押簽本票的不法事件。（記者黃美珠攝）
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警方調查指出，黃姓中尉副連長被控涉嫌託人討債，受託者趁李姓下士休假外出時，在圖左停車場守株待兔把李押走逼簽本票。（記者黃美珠攝）
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警方調查發現，黃姓中尉副連長和李姓下士各自委託處理債務的人，都守候在關西營區大門旁的停車場內，等待黃男或李男現身，再動手「帶人」談判債務。（記者黃美珠攝）
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警方調查指出，黃姓中尉副連長被控涉嫌託人討債，受託者趁李姓下士休假外出時，在圖左停車場守株待兔把李押走逼簽本票。（記者黃美珠攝）
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警方說，30歲黃姓中尉副連長在軍中交友卻「遇人不淑」，被李姓下士用投資直銷、製毒廠等理由，誆掉破百萬，最後也丟官去職，還吃上妨害自由等官司。（記者黃美珠攝）