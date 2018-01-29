丈夫滅火險遇車劫 消防隊志工妻出勤「以為去救尪」

2018-01-29 23:57

〔記者曾迺強／嘉義報導〕國道1號252.3公里北上接近嘉義大林交流道路段，29日下午3點5分發生3車撞擊事故，當時在嘉義縣消防局民雄消防分隊待命的鳳凰志工劉薰璟，以為傷者之一是稍早前往國道路肩處理雜草火警的義消小隊長、丈夫郭同毅，趕緊與學長坐上救護車馳援，抵現場確認丈夫平安無事，才放下不安情緒，鶼鰈情深的感情，令人動容。

劉薰璟受訪表示，當下真的慌了，以為丈夫被撞，救護班表原定安排實習生出勤，但為了救丈夫，表達「這次讓我去」；看見丈夫平安無事站在路肩向她揮手，才放下內心不安情緒，趕緊救治其他傷者。

警方調查，賴男（57歲）駕駛銀色轎車行經肇事路段，疑未注意前方狀況，推撞停在路肩的水廂車後，往左偏移，被後方行駛中線車道的遊覽車撞擊，轎車車體嚴重變形，滑行至路肩護欄才停止；遊覽車楊姓司機與34名乘客無恙，但坐副駕駛座的戴姓女導遊（56歲）被碎裂的玻璃割傷，她與賴男被送往大林慈濟醫院救治，都沒有生命危險。

嘉義縣消防局第二大隊大隊長沈廷衡說，僅林姓隊員在駕駛座待命，相關人員沒站在車旁或路肩，否則後果不堪設想。

與弟兄出動這次滅火任務的義消隊員張文榮在臉書發文指出，「人在護欄外警戒！不到五分鐘，1輛自小客突然從後方快速撞上我們消防車車尾，該台車就在我前方不到1公尺擦身而過」，直言國道上處理救火或救助，真的是高風險工作，這場意外後，一定會更注意自身安全。