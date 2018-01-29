1/29 威力彩頭獎、今彩539頭獎皆摃龜！

2018-01-29 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月29日）開獎的第107000009期威力彩頭獎、第107000025期今彩539頭獎皆摃龜。

第107000009期威力彩中獎號碼為：「02、08、26、32、33、37。第二區：07。」頭獎、貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共50注中獎，每注可得2萬元；伍獎共198注中獎，每注可得4000元；陸獎共1369注中獎，每注可得800元；柒獎共2585注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3519注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7591注中獎，每注可得100元；普獎共3萬85注中獎，每注可得100元。

第107000009期38樂合彩中獎號碼為「02、08、26、32、33、37」，五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合74注中獎，每注可得5750元；二合共1586注中獎，每注可得750元。

第107000025期今彩539中獎號碼為「19、22、24、31、37」，頭獎摃龜；貳獎共186注中獎，每注可得2萬元；參獎共5699注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4401注獲得，每注可獲得50元。

第107000025期39樂合彩中獎號碼為「19、22、24、31、37」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共117注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4053注中獎，每注可得1125元。

第107000019期3星彩中獎號碼為「240」，正彩共23注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000025期4星彩中獎號碼為「6015」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」