竊日籍珠寶商30萬日幣 菲籍2嫌聲押禁見

2018-01-29 21:22

〔記者謝君臨／台北報導〕台北世貿去年11月珠寶展期間發生2.5億元鑽石遭竊案，為中南美洲籍嫌犯所為，但案發當天有另組菲律賓籍竊盜集團，也在展場偷走日籍珠寶商隨身包包，得手30萬元日幣（約新台幣10萬元），其中菲籍1男1女兩嫌，今飛抵台灣被逮，台北地檢署訊後認為2人涉嫌重大，有串證、逃亡及反覆實施之虞，向法院聲押禁見。

檢警調查，菲律賓兩嫌分別是63歲男子Alfelor及36歲女子Leonor，兩人承認去年11月曾來台犯案，此次來台也是看看有無機會可伺機下手，但否認與2.5億元鑽石竊案有關。

檢警發現，菲律賓籍5嫌以觀光名義來台，趁「2017台灣珠寶首飾展覽會」6日下午6時許撤場時，見日籍珠寶商真田在場館外等待計程車時，由犯嫌Lola（49歲）、Leonor（36歲）、Ancia（28歲）等3女藉故攀談，由Voy（44歲）下手行竊，偷走其隨身黑包包，裡面除有30萬元日幣現金，還有護照、信用卡、鑰匙、房卡等物。

事後，他們按房卡索驥，由女嫌Leonor持偷來的飯店房卡，跑到珠寶商投宿的松江路柯達飯店房間欲搜刮財物，幸被飯店櫃台擋下，一行人遂搭計程車至三重區一間小吃店吃麵，隨即搭車前往桃園機場，7日凌晨1時搭機返回菲律賓。