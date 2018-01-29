理想大地案傅崐萁兩度獲不起訴 引法界熱議

2018-01-29 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮理想大地購地案，理想大地負責人梁清政6年前指控，花蓮縣長傅崐萁逼迫他低價出售20萬坪土地給傅崐萁掌控的榮亮公司，轉手賺取2億多元價差，涉嫌「藉勢或藉端勒索財物罪」。此案來回經兩度不起訴、兩度聲請再議之後終於今年1月確定不起訴處分。法界人士對此表示，欠缺實證即二度起訴，對當事人而言如同冤獄，卻無補償措施，應研議修法。

綜合媒體報導，傅崐萁與花蓮縣政府秘書長顏新章遭控「藉勢或藉端勒索財物罪」一案，早在2016年已獲處分不起訴，但因梁清政聲請再議，花蓮高分檢發回續查。然而花蓮地檢署調查1年多，仍認為罪嫌不足，去年10月再度處分不起訴，並依職權送請再議，遭花蓮高分檢駁回，全案不起訴確定。期間兩度再議，引發法界爭議。

傅崐萁表示，此案2016年已經獲不起訴，但檢方竟在無新事證之下重啟調查，他認為此舉有政治迫害之嫌。法界人士則認為，若檢方在事證不明之下，貿然對當事人發動強制處分，將嚴重侵害人權。也有法界人士指出，檢方的強制處分，常會侵害到當事人人權，若強制處分後檢方仍不起訴，我國法制卻並無任何補償當事人的規定，有修法必要。

有關傅崐萁涉「藉勢或藉端勒索財物罪」部分，今年1月初已確定不起訴處分，但花蓮地檢署指出，由於傅崐萁為榮亮公司的實際負責人，檢方已依偽證、逃漏稅追加起訴，目前仍於花蓮地院審理中。除此之外，傅崐萁也涉嫌凱聚磁磚股票案、內線交易炒作合機公司股票案，也皆在審理階段。