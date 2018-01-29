暖男老闆每天供應「深夜愛心便當」 餐廳卻傳將結束營業...

在台中經營義式餐館「多納餐館」的32歲暖男老闆何宇淨，去年開業至今，每天將剩餘食材做成便當，默默提供給需要的街友做「奉食」。（翻攝自臉書）

2018-01-29 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕在台中經營義式餐館「多納餐館」的32歲暖男老闆何宇淨，去年開業至今，每天將剩餘食材做成便當，默默提供給需要的街友做「奉食」。近期卻傳出餐廳即將結束營業，也讓許多網友不捨，要用新台幣支持老闆。

綜合媒體報導，老闆提到，自己和街友相處後有感於他們溫暖大方的個性，從半年前開始每天將店裡剩餘食材做成中式餐點，默默放在台中公園的變電箱上，讓需要的街友取用。沒有食材時，老闆甚至會動用庫存食材，也會配合天氣做鹹湯圓或當歸湯等料理，被外界稱為「深夜愛心便當」。

不過，近期卻傳出老闆因為餐廳生意不佳，決定在2月底結束營業，他也在臉書上提到「閉幕之前就算再怎麼不捨還是得微笑送他離開」、「沒失敗過哪知道成功的喜悅與方法！如同五六年前的自己……沒痛過哪知道這樣會痛？沒餓過哪知道吃的感激？」，許多網友得知後覺得不捨，紛紛以行動支持老闆，讓老闆這幾天忙到沒空備料。

不過，老闆表示，奉食和餐廳結束營業無關，未來想轉型做行動餐車的方式，不管在哪都會持續付出愛心，也感謝各界的支持。