世貿2.5億鑽石竊案露曙光？1對菲國男女闖關被逮

警逮菲律賓籍64歲男子Nathaniel Alfelor。（記者姚岳宏翻攝）

2018-01-29 15:59

〔記者姚岳宏／台北報導〕去年11月台北世貿發生2.5億元鑽石遭竊案，事後查出皆是中南美籍外籍嫌犯所為，案發當天全都離境，但當天有另組菲律賓籍竊盜集團，在世貿場館鎖定日籍珠寶商，以聲東擊西方式偷走隨身包包，損失30萬元日幣（約合台幣10萬元），其中菲籍1男1女兩嫌，昨晚又飛抵台灣，通關時被移民署發現通知台北市警方，目前兩人已帶回警局，釐清相關案情。

雖然警方初步調查該組竊盜集團屬菲律賓籍，與2.5億鑽石竊案的中南美洲背景不同，但由於選擇同日同地犯案，不排除彼此可能認識及有交集，目前還在偵詢兩人，希望可以協助破案。

警方調查，當時兩名疑似菲律賓籍男子，在世貿場館門口鎖定一名日籍珠寶商，佯裝問路，卻偷走他的隨身黑包包，裡面除有約30萬元日幣現金，還有護照、信用卡、鑰匙、房卡等物。

事後有另名菲律賓籍女共犯，大膽持偷來的飯店房卡，欲進入珠寶商投宿的松江路柯達飯店房間搜刮財物，所幸遭飯店櫃台擋下，事後警方鎖定5名離境的菲律賓籍嫌犯，並發布境管。

桃園機場海關昨晚攔下其中1男1女準備入境的菲律賓籍嫌犯，分別是女嫌Leonor Martinez（37歲），及男嫌Nathaniel Alfelor（64歲），由信義警分局帶回偵詢，釐清相關案情及是否涉及2.5億元鑽石竊案。