警員爆遭主管言語霸凌 竹縣警:先調職調查

影片中，于姓主管在實施酒精濃度檢測過程，疑似對民眾打頭、抓頭髮和呼巴掌。（擷取自「爆料公社」）

2018-01-29 15:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局某分局一名林姓警員，在「爆料公社」貼出影片指控遭于姓主管言語霸凌，希望社會大眾幫他主持公道；警分局表示，兩人平日互動即有嫌隙，先將該名主管暫時調離非主管職務，內部調查是否確有情事。

該林姓警員臉書貼文「尊重別人是最基本的原則」，指控于姓主管經常言語霸凌基層，他忍氣吞聲，卻換來肆無忌憚的踐踏，本月15日「更在許多正副主管、教官面前言語霸凌我，羞辱我」。警員並指控該主管「動手毆打外勞」，內部反應卻沒有得到實質有效的改善。

警員貼文並說，遭受霸凌已造成他睡眠障礙、暴飲暴食，在身心俱疲的狀況，常有想不開的念頭。「為什麼大家不檢討加害人卻檢討我這個被害人？難道真的是解決不了問題，就解決提出問題的人嗎？」

影片中，于姓主管不滿林姓警員值勤時，持密錄器對內部人員錄影；另一段影片則是，于姓主管在實施酒精濃度檢測過程，疑似對民眾打頭、抓頭髮和呼巴掌。

警分局表示，針對貼文及影片內容，初步瞭解疑為于姓主管與所屬林姓警員因內部溝通管理問題發生言語爭執，影片內尚無不當行為。考量于姓主管的領導統御及溝通技巧尚有改進空間，經內部開會決定，先報請警察局暫時調離主管職務。至於酒測瑕疵部分，交由督察單位釐清事實，如查證屬實將予以究責。

警分局表示，曾為電視演員的林姓警員，為103年特考班畢業，105年1月起到該分局服務，原分發到派出所；因值勤時與民眾發生口角衝突，去年1月被調到分局服務，加強關懷，未配槍。于姓主管為警佐27期，從警30多年。

影片中，于姓主管不滿林姓警員值勤時，持密錄器對內部人員錄影。（擷取自「爆料公社」）