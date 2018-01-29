想要和好就嘿咻 狼父性侵親生女判刑3年8月

2018-01-29 15:27

〔記者王定傳／綜合報導〕一名狼父從2016年起，以檢查身體為由，撫摸、指侵年僅14歲的親生女兒小瑩（化名）下體高達10次，同年3月間，狼父因發現小瑩與網友相處曖昧，竟以「想要和好就要嘿咻」為由，以下體磨蹭女兒下體，甚至試圖性侵未遂，由於狼父已與小瑩母親和解，小瑩也表示原諒，新北地院依對14歲以上未滿16歲女子為性交等罪判他3年8月徒刑。

檢警調查，2016年間，狼父利用凌晨時刻，把與母親、哥哥同床而睡的小瑩搖醒後，以檢查身體為由，要求小瑩把內外褲脫下，撫摸下體，小瑩因擔心父親生氣，隱忍曲從，不僅如此，狼父還曾以相同手法指侵女兒。

2016年3月間，狼父因發現女兒與網友有鹹濕對話，竟以「想要和好就要嘿咻」，要求女兒配合，小瑩因十分在意與家庭成員間的和諧，懼於父親權勢，怕他生氣，起初未反抗，直到要被侵犯時，才將父親推開而未遂。

審理時，狼父一度辯稱，因女兒常在網路上交男友，他怕女兒與男生發生性關係，碰觸女兒下體是要檢查身體、看她反應，每次過程不到2分鐘，並非滿足自己性慾，後因女兒與男網友竟相約要去開房間，他才情緒失控，要求嘿咻，目的是為了給女兒一個較深的教訓。

狼父最後還是坦承犯行，並與小瑩母親和解，女兒也表示原諒父親，合議庭認為，小瑩之所以配合，是因懼於父親權勢，怕父親生氣影響家庭成員間和諧關係，隱忍曲從，與強制猥褻、性交不同，改依對於14歲以上未滿16歲女子為性交、猥褻等罪判刑。