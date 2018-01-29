「穿制服的警察還不信！」正義哥看不下去了

警員林育丞（左）、林冠廷熱心阻詐。（記者姚岳宏翻攝）

2018-01-29 14:51

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市一名6旬婦人從郵局領出70萬元現金，跑到台北市國泰世華銀行欲匯款，員警護鈔時發現她是要投資靈骨塔，勸說可能會遭詐騙，一旁民眾「正義哥」看不下去，也加入勸說行列，還說「連穿制服的警察還不信，卻要信這個騙子！」婦人經過眾人苦口婆心勸說一個多小時，才大夢初醒，打消匯款念頭。

文山第二分局景美派出所接獲景美郵局來電，稱有民眾欲提領70萬元現金至國泰世華銀行進行匯款，請求警方協助護鈔，警員林育丞及林冠廷獲報後立即趕赴現場，陪同6旬婦人前往國泰世華銀行。

在婦人欲辦理匯款時，兩員仔細詢問匯款對象，婦人卻顯得不耐煩，僅表示自己正在投資靈骨塔，不耐煩的模樣，連旁人也看不下去，一起加入員警勸說的行列。

員警表示「我們這樣關心妳，是怕妳被詐騙，妳不要不耐煩」銀行行員此時上網查詢後向婦人說「您是向這家公司投資嗎？去年有看到新聞報導說這家公司有消費爭議，甚至涉嫌詐騙」，一旁的正義哥也說「大姊，我們要準備過年，詐騙集團也想過好年」、「妳連穿制服的警察也不信，卻要信這個騙子」、「錢不是門打開，就會跟著風飛進來，妳省吃儉用存這麼多錢，就這樣要送給人家」。

「當局者迷，旁觀者清！」警方與一旁民眾持續向婦人苦口婆心的勸說一個多小時，過程中婦人也打電話給該靈骨塔公司，直到電話那頭的人聽到婦人身邊有警察，竟直接掛掉電話，此時婦人頓時恍然大悟，對於自己差點遭詐騙嚇了一跳，連忙將現金存回自己帳戶。