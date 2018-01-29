馬伕連殺應召站夫婦 只判25年定讞

被害人謝仁杰家屬痛批武張孝慈連殺兩人卻輕判，實在離譜。（資料照）

2018-01-29 14:44

〔記者項程鎮／台北報導〕23歲原住民馬伕武張孝慈與經營應召站的雇主謝仁杰、吳家卉起衝突，酒後將2人勒死，運到阿里山棄屍山谷，事後還縱火燒毀命案現場企圖滅跡，檢方起訴時求處死刑，一審新竹地院判處無期徒刑，二審高等法院輕判25年，最高法院維持高院見解，判處25年確定。

二審宣判時，謝男家屬到庭聆聽宣判後，氣得大罵：「殺了兩個人只判有期徒刑，這樣不會有點離譜！」「以後社會不會更亂嗎？」

判決書指出，現年24歲武張孝慈與31歲謝仁杰、32歲吳家卉夫婦同住於竹北市縣政九路，2013年9月起，謝男、吳女擔任應召集團負責人，找武張擔任車伕，每天可領2000元，武張因向謝借錢買車發生債務糾紛，又與吳女的姪女交往，遭吳女反對，致武張對2人心生不滿。

2015年6月5日凌晨2點多，3人酒後，武張表明想辭職，與謝男、吳女夫婦口角後，突生殺意，趁謝醉倒客廳沙發上，吳女在廁所不勝酒力沉睡機會，先後用電腦充電線勒死謝男夫婦，武張再將2具屍體放進謝男車內，載到嘉義縣梅山鄉169縣道13公里處斷崖棄屍，回程買汽油，返回命案現場縱火滅跡，經竹北警分局將武張送刑事局測謊，他才坦承犯案，並帶檢警到棄屍地點找到2具遺骨。

高院認為，武張孝慈犯案時已滿21歲，竟當馬伕、不找正當工作，後來雖決定辭職，卻因遭被害人夫婦刁難就痛下殺手，還毀屍滅跡，惡性重大，考量他從小生長在部落，長期受父親家暴，精神狀況不佳，才鑄下大錯，因此判處25年徒刑，上訴後被最高法院駁回。