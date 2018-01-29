酒駕肇事心虛落跑 司進會：可能面臨羈押、重刑

酒駕經常釀成重大意外。（資料照）

2018-01-29 14:13

〔記者吳政峰／台北報導〕整形名醫酒駕擦撞友人跑車，致跑車衝到對向車道，撞上一輛小客車，小客車車主重傷，名醫卻落跑，日前被法院依肇事逃逸等罪判刑4年半，對死，台灣司法人權進步協會今天（29日）撰文指出，部分酒駕人士為了避免刑責，肇事後隨即逃逸，反而會被認為有逃亡之虞，可能面臨羈押甚至重刑，得不償失。

司進會指出，肇事逃逸最常見的原因為酒駕，酒駕刑責為2年以下有期徒刑，法院判決多從2月起，逐次加重1～2月，多可易科罰金或服社會勞動，亦有緩刑例子，但肇事逃逸可就沒那麼簡單。

司進會表示，肇事致人死傷而逃逸者，處1～7年徒刑，且因已有逃亡事實，可能面臨羈押甚至重刑，不可不慎。

實務上常見被告喊冤「我是被撞的，為何離開現場也算肇事逃逸？」司進會解釋，所謂「肇事」只要客觀上發生車禍就算，不以是否負刑責為必要性，這是為了「維護交通安全，加強救護，減少被害人之死傷，促使駕駛人於肇事後，能對被害人即時救護」，所以刑法第185條之4規定「駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑」。

司進會建議，只要駕駛動力機械交通工具，包含電動腳踏車在內，不小心發生車禍，知悉肇事就應該在場救護，不可貿然離開，以免被視為逃逸。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆