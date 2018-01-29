防範青少年染毒 中市推一校一藥師

2018-01-29 13:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕防範青少年染毒，市府與藥師公會共同推動「1校1藥師」計畫，目前已培訓118名藥師，全市361所學校至少聘任1名藥師，受益師生逾萬人次。市長林佳龍肯定藥師公會的協助與貢獻，今天公開頒發感謝狀。

市府說，防制毒品入侵校園，衛生局與教育局、台中市藥師公會、台中新藥師公會共同推動「1校1藥師」計畫，讓社區藥師認養學校，協助提供藥物濫用諮詢與反毒知能宣導，目前已培訓118名藥師，認養361所學校，受益師生逾萬人次。

衛生局指出，「1校1藥師」計畫讓學校與社區藥局建立夥伴關係，藥師在校園裡，結合時事宣導，深入教導學生認識毒品的危害與辨識技巧，並與教師分享如何留意學子行為改變的特徵與情緒反應，利用豐富有趣的課程增進師生互動，加深反毒印象。

在校園毒品防制部分，市府除持續舉辦宣導活動，強化學生防範藥物濫用及法制觀念，避免誤觸毒品，也採取擬真模式教學，讓學生看到吸毒者前、後的樣子，防範學生觸碰毒品；更創全國之先，製作分齡教材，以不同年級能夠理解的方式宣導反毒。

此外，市府也以「全人關懷服務」為理念，提供免費青少年戒癮、全國跨區美沙冬異地給藥服務及藥癮弱勢族群戒治就醫補助等各項戒癮資源，盼透過協助一個藥癮個案，挽救一個破碎家庭。

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