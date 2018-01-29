40歲油漆工硬啃「幼齒」判11月

洪姓油漆工去年在臉書邂逅1名14歲少女，三度和少女發生性行為，少女母親事後得知憤而提告並拒絕和解，高雄地院（如圖）一審將洪男依對於14歲以上、未滿16歲女子性交罪，判處11月。可上訴。（記者黃建華攝）

2018-01-29 13:49

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄1名年近40歲的洪姓油漆工，去年在臉書邂逅1名小他26歲的14歲少女，三度和少女發生性行為，少女母親事後得知憤而提告並拒絕和解，高雄地院一審將洪男依對14歲以上、未滿16歲女子性交罪，判處11月。可上訴。

判決指出，未婚的洪姓油漆工去年在臉書認識剛滿14歲的國中少女，進而成為男女朋友，洪男不顧少女未成年，竟去年11月5日到7日，一連三天在少女家中與其三度發生性行為，少女母親事後得知，氣急敗壞向高市婦幼隊報案提告，經檢方起訴。

高雄地院審理認為，被告洪男年近40歲，智識成熟，其明知外觀相當稚嫩之被害人為14歲以上未滿16歲之女子，尚在發育中且性觀念尚不成熟，其與少女甫交往不久即發生3 次性行為，戕害少女身心發展，另考量被告洪男於警詢、偵訊中飾詞否認知悉少女年齡，直至法院審理才坦認犯罪，且少女母親表示不願與被告和解，要求法院依法量刑，合議庭依對於14歲以上、未滿16歲女子性交罪，判他應執行11個月。可上訴。