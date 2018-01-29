連老人家都不放過 詐團吸收82歲翁當車手

警方將郭姓老翁送辦。（記者王冠仁翻攝）

2018-01-29 13:31

〔記者王冠仁／台北報導〕警方近來接獲線報，指稱有詐騙集團假冒電信業者，以「身分被冒用申報門號，公司要退還申辦費」為由，向民眾隨機行騙；警方循線逮到3名車手，其中居然有一名郭姓車手居然已經高齡82歲。郭告訴警方，他原本想申請低收入戶補助，但詐騙集團卻主動聯繫他，聲稱要「雇用」他負責收寄現金。

台北市刑警大隊表示，近來有詐騙集團假扮成電信業者，再以亂槍打鳥的方式打電話給民眾，謊稱民眾的資料遭冒用去申請門號，經公司內部調查後發現，如今要退還申請費，但民眾必須要先繳交一筆「違約金」，屆時會一併奉還。不少民眾信以為真，紛紛依「電信公司」指示，領出現金後交給「專員」，卻不知道錢已交給詐騙集團。

警方布線追查，循線在桃園市逮到負責收取人頭帳戶的「收簿手」26歲蔡姓男子，再於宜蘭縣逮到32歲鄭姓車手、於新北市三重逮到82歲郭姓車手，並搜扣贓款12萬7800元、金融帳戶存摺71本、贓款往來寄送包裹、工作手機等贓證物。

警方說，郭姓車手年邁獨居，平時騎機車代步，他原本要申請低收入戶，詐騙集團疑似透過管道取得申請者資料後，主動聯繫郭並聲稱要雇用他。對方告訴郭，只要依照電話指示，前往特定的物流據點領取包裹，清點包裹內現金後再郵寄至中國，每個月就能領取5千元薪水。

雖然不少員警同情郭處境，但警方仍將他與另兩名車手都依詐欺罪嫌送辦，同時追查幕後詐騙集團。警方粗估，該集團以此手法行騙數月，詐騙金額恐達數百萬元。

警方查扣到大批存摺。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣到手機等證物。（記者王冠仁翻攝）