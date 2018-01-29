桃園煉油廠爆炸影響空氣品質？環保局：持續監控

市府環保局持續在桃園煉油廠監測空氣品質。（市府環保局提供）

2018-01-29 13:27

［記者鄭淑婷／桃園報導］中油桃園煉油廠第二柴油加氫脫硫工廠，今天清晨6點40分發生爆炸意外，周邊民眾憂心空氣品質受到影響，市政府環保局表示，以「火焰離子化偵測器」（FID）檢測，事故現場的揮發性有機物（VOCs）約1.7ppm，對比加油站作業環境，空氣裡的甲苯、二甲苯容許濃度標準為100ppm，現場的VOCs濃度並不高，請民眾毋須過度擔心。

環保局長沈志修說，今早8點55分現場風向為東北風，事故發生點的揮發性有機化合物濃度為1.7ppm，另於早上9點半於下風處500及2000公尺處進行量測，濃度分別為0.51ppm、0.72ppm，早上11點半濃度分別為0.36ppm、0.21ppm，濃度並不高。

沈志修表示，另根據行政院環境保護署空氣品質監測網的監測資料，下風處的桃園測站、中壢測站及平鎮測站PM2.5及PM10濃度，從早上6點到10點之間，皆在空氣品質標準內。

環保局表示，會持續監測現場、下風處以及監測站數據分析空氣品質，環保署化學局應變隊人員及北區督察大隊也在現場，協助支援環保局處理後續監測及應變事宜；另外，中油桃園煉油廠大火造成空氣污染，已違反《空氣污染防制法》第31條規定，將從嚴開罰處分100萬元罰鍰。