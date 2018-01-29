轉角遇到「舊識」警 賊自嘲：緣份？

2018-01-29 13:27

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓男大生哀瘋手機遭竊，警方以同款手機登入「尋找我的iPhone」網路定位系統，鎖定遭竊手機訊號出現在市區一處路口趕往時，在前一個路口轉角處發現逮過的廖姓男子，請所內同仁撥打陳男手機，此時手機鈴聲無情響起，當下廖男一陣尷尬也放棄辯解坦承偷了手機，一個小時內迅速終結這場偷竊之旅，讓二度被舊識警抓的廖男自嘲說，「這不是緣份什麼才是緣份呢？」

陳姓男大生利用寒假打工在台中公園擔任清潔人員，當天他工作時將外套吊掛一旁，未料放在口袋內省吃儉用買的Iphone6手機及行動電源竟一併遭竊，值班的台中市第二分局公園派出所警員林良祐獲報得知衛星定位系統保持開啟狀態，立刻請使用同款手機同仁登入「尋找我的iPhone」網路定位系統。

此舉果然鎖定遭竊手機訊號出現在北區民權路與中華西街口附近，馬上通報線上巡邏同仁伍震傑、余珮毓前往逮人，伍員當時趕到前一個路口停等紅燈時，赫然瞥見轉角一個熟悉的身影基於職業敏感度上前盤查，原來對方是去年4月間曾在台中公園毀損公物遭他逮捕過的55歲廖姓男子。

此時伍員與林員保持熱線通話並請林員自所內撥打失竊手機號碼，頓時手機鈴聲無情響起還是從廖男口袋裡傳出，當下廖嫌一陣尷尬也放棄辯解坦承偷了手機，伍員也覺得好氣又好笑，本來急著趕赴鎖定路口，未料在前一個路口就認出廖男心裡還想著「怎麼又是你?!」。

伍員親自再次上銬逮回廖男，還提醒千萬不要再讓幫你上銬第3次了，訊後全案依竊盜罪嫌送辦，男大生則對於警方在短短一個小時內迅速找回手機的辦案高效率，覺得好像電影情節，除了頻頻致謝也滿臉的崇拜。