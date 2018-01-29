炫耀新婚與兒子剛誕生 男子大嘴巴自曝通姦內情

2018-01-29 13:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕大嘴巴惹禍？台中市53歲潘姓男子，與王姓女子在2016年7月離婚後，王女因蘇男違反家庭暴力防制治法而鬧上法院，2017年1月間，雙方開庭時，潘男大嘴巴炫耀說，他剛與蘇姓女子結婚，兒子也剛誕生，卻沒想到王女推算蘇女受孕時間，竟是在離婚前約2個月，憤而提起妨害家庭罪告訴，檢方認為蘇女不知情而不起訴，依通姦罪起訴潘男，潘男雖辯稱外遇是王女「縱容」，但台中地院不採信，依通姦罪判處潘男徒刑3月，可易科罰金與上訴。

判決書指出，潘男與王女在2014年結婚，卻因潘男有暴力等行為，法院於2016年6月底判決離婚，雙方於同年7月1日登記離婚，不過，潘男卻在雙方離婚前約2個月，與蘇姓女子有婚外情，並於同年5月發生性關係，蘇女懷孕後，於2017年1月7日（提早兩週剖腹產）生子，王女於2017年1月19日與潘男打違反家暴法保護令的損害賠償官司時，潘男大嘴巴炫耀說說，他與蘇女剛結婚，兒子也才剛誕生，王女推算蘇女的受孕時間，大約在2016年4至5月間，當時她與潘男尚未離婚，憤而提起妨害家庭告訴，不過，檢方認為蘇女不知情，據此不起訴，依妨害家庭之通姦罪起訴潘男。

潘男坦承在尚未離婚前，與蘇女發生性關係，但他辯稱，王女提告時間是2017年2月，已經超過告訴乃論之罪的6月期限，另外，他自己與王女早已分居，王女也外遇在先，對他不聞不問，雙方已無忠誠義務，放任對方發展感情，可視為王女「縱容」他外遇，他認為王女提告之舉，是惡意報復並趁機透過司法向他勒索金錢。

不過，台中地院卻認為，王女如果「縱容」，又豈會提出告訴？王女是在潘男告知他剛結婚，且兒子剛誕生時，才知道王男外遇通姦之事，並未超過告訴期限，又經過兩家醫院的評估，都推算出蘇女受孕時間，是在2016年4月底至5月初，據此依通姦罪判處潘男徒刑3月，可易科罰金9萬元，可上訴。