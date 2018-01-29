馬國小情侶台灣行掉盤纏及護照 警方20分鐘尋回

警方在短短20分鐘找到小黃運將歸還失物。（記者許國楨翻攝）

2018-01-29 12:18

〔記者許國楨／台中報導〕一對馬來西亞籍年輕情侶來台旅遊，才第二天就將錢包及護照遺在計程車上，因勢必影響後續行程急向警求助，警方過濾客運站監視器比對找到當時停在後方排班計程車，進而透過行車紀錄器畫面，成功連絡上搭載情侶的小黃運將在短短20分鐘內找回失物，讓一度情緒沮喪的這對情侶大為驚嘆。

警方說，這對年紀都在20出頭的馬國情侶對台灣的人文美景非常嚮往，規劃來台2週自由行環島，未料旅遊才剛開始第二天，原打算自台中搭乘客運前往台北，卻因為行李太多，不慎將錢包及護照遺留在剛剛攔搭到客運站的計程車上。

由於身上所有現金及重要證件都在包包裡，後面行程勢必大受影響，兩人十分焦急報案求助，台中市第六分局市政派出所警員葉俊鴻、王冠穎受理後立即展開調查，先過濾客運站的監視站比對先找到當時停在後方的計程車，趕緊通知該名司機確認車上的行車紀錄器畫面，果然有拍到前方情侶下車的畫面及搭乘的小黃車牌，輾轉連絡上運將歸還。

熱心運將表示是份內之事，未留下資料匆匆的與情侶檔合影後即離去，小情侶對於失物竟能在短短20分鐘內尋回，直說台灣警察太有效率，最美麗的風景是人，自己國家的公務人員都沒有如此迅速良好的服務，感謝警方協助，這段插曲讓環台之旅增添美好印象。