再4個月將返鄉卻殺人 越南外勞晚10年半回家

2018-01-29 12:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕再過4個多月就期滿返鄉的越南外勞鄧文俊，去年8月因工作糾紛，與同鄉外勞阮伯貴於台中市的外勞宿舍談判時，一時爆怒持水果刀從背後刺殺阮伯貴，傷口深達10公分送醫仍身亡，台中地檢署依殺人罪起訴，不過，台中地院認為他再4個多月就要返鄉，與死者雖有工作上的衝突，卻也非深仇大恨，認為他沒有殺人犯意，依罪刑比較輕的傷害致人於死罪判處徒刑10年6月，執行完畢後驅逐出境。

判決書指出，外勞鄧文俊（39歲）在台灣工作2年多，預計於2017年12月24日返鄉，同年8月13日晚間，距離他返鄉時間僅剩4個月餘，他因工作上的細故，與同鄉外勞阮伯貴於宿舍內談判，見阮伯貴坐在沙發上，他突然持一把長達17公分的水果刀，從後面刺入阮伯貴的後背，深達10公分，阮伯貴送醫後因胸腔大量出血身亡。

鄧文俊於案發後逃逸，他先跑到宿舍樓下，委託住在一樓的同鄉外勞拯救阮伯貴，把兇刀棄置後，向苗栗警方自首，台中地檢署認為他明知刀子從人後面刺入會有致命危險，仍持刀刺殺同鄉，依殺人罪起訴。

不過，台中地院卻認為，兩人並無深仇大恨，僅是工作上的爭執不愉快，鄧文俊應無殺人的動機，另外，鄧文俊再過4個月餘就要返鄉，他也對返鄉充滿期待，豈有故意殺人來破壞自己返鄉的期待？鄧文俊下手之後，逃逸時曾商請同鄉救治阮伯貴，這些都足以證明鄧文俊沒有殺人的犯意，改依傷害致死罪判處徒刑10年6月，執行後驅逐出境。