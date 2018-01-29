幫閨密出氣》教訓變殺人 主嫌楊蔡蓂葦涉殺人罪聲押

警方將26歲楊蔡蓂葦等人送辦。（資料照）

2018-01-29 12:18

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市廈門街調酒師辛家豪命案，警方昨策動26歲主嫌楊蔡蓂葦等4人到案，楊蔡蓂葦聲稱，聽說辛將女友劉佳佳趕出家門還呼她巴掌，他認為男人不該打女人才想教訓辛，當下不知辛身亡，直到逃離後看新聞才知闖下大禍；台北地檢署今依殺人罪將楊蔡蓂葦聲押。

檢警調查，38歲辛家豪在夜店擔任吧檯經理並身兼酒店調酒師，與劉姓酒店女子在廈門街一處公寓套房同居；劉女前天凌晨下班和閨密黃怡瑄等人去KTV歡唱至天亮才返家，引起辛的不滿及質問，兩人爭吵後她即向黃怡瑄等閨密訴苦。

後來黃怡瑄率楊蔡蓂萱、楊蔡蓂葦、林琨胤、林耿安、徐瑀旋、周姓少年與另名在逃犯嫌趕來；劉女見情況失控，不願交出住家鑰匙，但眾人仍強奪鑰匙逐戶找辛，還大喊「找到了！」並涉嫌藉酒意痛毆辛，其中楊蔡蓂葦持刀猛刺辛的背部，導致辛送醫不治。

案發當天5嫌已落網，包括呆坐屋內的劉女，劉的閨密黃怡瑄與逃跑時換氣過度倒地的男子林耿安，竹聯幫平堂成員楊蔡蓂萱及共犯林琨胤，其餘4人在逃。

警方昨早策動楊蔡蓂葦到案，另兩人下午到案，最後一嫌王靖平昨晚7時許投案。警方相驗辛的遺體，發現背部有4處傷及臟器的致命刀傷。