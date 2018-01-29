中油桃園煉油廠氣爆 藍委要求遷廠

中油桃園煉油廠發生氣爆火警，多位桃園市國民黨立委要求中油應痛下決心做檢討並遷廠。（記者劉信德攝）

2018-01-29 11:33

〔記者林良昇／台北報導〕中油桃園煉油廠今發生氣爆火警，多位桃園市國民黨立委今早要求，中油應痛下決心做檢討，經濟部、桃園市政府不要打假球，應訂定訂定遷廠時間表與計畫，中油副總經理畢淑蒨表示，中油一直都在找遷廠地點，需要整體考量，目前還未確定遷廠時間與地點。

針對中油桃園煉油廠氣爆事故，立法院國民黨團今早召開記者會，國民黨立委吳志揚表示，桃園已是都會區，都市發展程度高過台中、台南、高雄，高雄煉油廠已遷走，桃園煉油廠遷廠卻是「只聞樓梯響」，完全沒有進展，經濟部和桃園市政府不要打假球，應明確報告桃園煉油廠遷廠時間表跟計畫。

國民黨立委呂玉玲說，桃園不僅是移入人口最多的城市，也是全台危險公共設施最多的城市，不僅供應桃園，也供應大台北地區，卻工安事件頻傳，政府應拿出魄力解決問題遷煉油廠，不要讓民眾生活在恐懼中。

國民黨立委陳學聖指出，前經濟部長林義夫在民國92年2月10日簽下桃園煉油廠的遷廠承諾，但直到去年桃園煉油廠還有汰舊換新的計畫，根本沒打算要遷廠。

國民黨立委張麗善說，工安是企業的核心價值，但中油近3年發生7起重大工安事件，去年8月15日大潭天然氣管線操作失誤發生大停電，當時就有請中油做專案報告，事隔不到半年，又發生工安事件，中油應說明問題出在哪，有無對廠商提出懲處。

畢淑蒨表示，桃園煉油廠今早發生起火爆炸的事件，主因是加熱爐管破裂洩漏產生火災、引起爆炸，對於燃燒過程造成空氣汙染，中油對於桃園居民感到非常抱歉。

畢淑蒨說，桃園煉油廠遷廠地點一直都有在找，但遷廠涉及原油進口管線等，都要整體考慮跟找尋適當地點，有些地點不適合，目前還沒有確定遷廠的地點和時間。

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