涉新店建商綁架案 共犯黃介陽起訴

2018-01-29 11:29

〔記者謝君臨／台北報導〕新北市新店區呂姓建商，2014年11月某日被持槍綁匪強押上車，勒贖300萬元，檢警於隔年破案，台北地院依擄人勒贖罪將主謀廖柏傑判刑7年8月；另名共犯黃介陽逃亡多年遭通緝，日前因另案被逮入監服刑，台北地檢署清查黃的前科，發現黃涉及這起綁架案，今依擄人勒贖罪起訴黃。

此外，共犯洪瑞判刑5年2月，提供藏匿肉票地點的廖廷哲，以為只是債務糾紛，不知勒贖計畫，也未分到贓款，被依妨害自由罪輕判3月。另名綁架共犯黃鴻旻，北檢另行偵辦中。

北院判決指出，34歲廖男找不知情朋友借證件租車，換掛偷來的車牌，花18萬購買黑槍，2014年11月21日凌晨，呂男駕車返家，剛停好車，廖男與洪男趨前要押人，呂奮力抵抗，與洪扭打想奪槍。但廖持槍抵住呂的腰部恐嚇「你再抵抗，我就開槍」，呂才就範，遭綑綁押走。

綁匪在途中說「我們在跑路，需要準備2000萬元」，呂殺價至300萬，歹徒逼他簽300萬元借據，用呂的電話打給呂妻要求付贖；同日上午，呂妻依綁匪要求，帶著300萬現金至北新國小門口，綁匪戴口罩要求她上車付款，並交給她丈夫親簽借據，讓她下車，隨即在林口釋放呂男。

警方以車追人，因歹徒多次更換車牌，追查3個月確認對象收網，2015年2月10日，警方會同霹靂小組至新店公寓頂樓破門攻堅，逮獲睡夢中的廖柏傑，並陸續逮捕共犯。