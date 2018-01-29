台北地院舉辦「國民法官」模擬法庭，下午選出素人法官

台北地方法院29日舉行國民參與刑事案件模擬法庭第2次準備程序，邀請司法院長許宗力出席。（記者黃耀徵攝）

2018-01-29 11:38

〔記者張文川／台北報導〕司法院去年11月推出「國民法官」參審草案，為了發掘草案問題，台北地院今舉辦模擬法庭，合議庭預計今天下午分7波訊問候選的國民法官，預計傍晚選出10位正取、備位國民法官，明天進行審理、評議和宣判，後天由參與者舉辦座談會，反映草案在實務上可能遇到的問題。

北院這次的模擬法庭，模擬一件家庭暴力殺人案，從準備、審理、宣判實際走一遍，合議庭由庭長許泰誠擔任審判長、受命法官邱筱涵、陪席法官黃傅偉，台北地檢署派出強棒級的公訴檢察官王亞樵、張安箴、鄭少玨，台北律師公會推出名律師尤伯祥律師、林俊宏、鄭凱鴻擔當辯護人。

現場並邀請公共議題意見領袖組成「名人觀察團」，包括原住民歌手Panai Kusui（巴奈．庫穗）、網紅youtuber導演林冠廷 、冏星人， 主持人朱家安、評論編輯李牧宜、作家林立青， 在模擬法庭的第一線近距離觀察，將在後天座談會時一併提出意見。

司法院在國民參審草案出爐後，指定台北、高雄、嘉義3地院辦理模擬法庭，雄院本月10日已選出首批國民法官，嘉院預計2月1日選出。司法院本月23日已將草案函請行政院會銜，待政院回復修正後，即可送交立法院審議。

司法院長許宗力上午特地到北院致詞表示，國民參與審判是重要司法改革議題，藉由國民直接參與形成判決的過程，使審判程序更公開透明，有助培育公民素養與法治精神，普及深化人權、法治概念，無論立院審議的結果為何，卷證不併送制度、證據開示制度、證據調查等配套措施，都是必要的改變，為了讓司法相關人員瞭解新制內涵，有必要啟動演練模擬法庭，讓大家從中獲得經驗與回饋。

由於馬前政府也曾試辦「觀審制」，最後卻無疾而終，許宗力強調，再次啟動模擬法庭「並非重炒冷飯」，而是為了使檢、審、辯三方能熟悉未來的新制，也希望從實際演練中廣納各界意見，進而發現問題。