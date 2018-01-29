涉海外假交易掏空42億元 華美電子3高層遭起訴

2018-01-29 11:25

〔記者錢利忠／台北報導〕上櫃公司華美電子（6107）及其大股東英格爾科技（8287），涉嫌利用海外人頭公司與中國普天集團假交易，涉及財報不實，掏空逾42億元；台北地檢署今天依違反銀行法及證券交易法，將華美董事長楊名衡、英格爾董事長兼華美總經理張志榮及華美前副董事長呂正東等3人起訴。

另名同案被告、中國深圳市普華行公司負責人陳孟鏘，因屢傳未到案，已被北檢發布通緝。

檢方查出，楊名衡等被告涉嫌勾結中國普天集團，由普天向華美、英格爾下單，支付120天到期的信用狀，英格爾卻向普天所指定的境外供貨商下單，再由供貨商出貨給普天指定的境外收貨人；楊名衡等被告除了在信用狀到期後收取貨款，另以信用狀作為擔保向銀行貸款。

檢方調查，楊名衡等人所指定的收貨公司負責人，均為其在台灣的人頭，且相關交易的收貨單，竟然只是利用彩色列印的方式充數備查。

檢調調查，去年11月17日，華美電子因遲遲無法出具財報，被停止交易，華美大股東英格爾科技，則在11月認列7000餘萬元備供出售金融資產減損，股價暴跌。

因2家公司之前的財報，均揭露有巨額應收帳款，且都與中國客戶普天集團有關，檢調懷疑2公司涉進行海外假交易；檢方粗估，楊名衡等人涉嫌自2014年至2016年間，進行海外假交易，掏空華美等公司資金逾42億元；另外，華美、英格爾涉及財報不實，虛列交易金額超過數百億元。