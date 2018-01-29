試試青春肉體…開黃腔誘人妻 要求離婚不犯法

2018-01-29 11:21

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東王姓安親班老師與學生家長謝婦狂LINE 1個半小時，內容盡是「試試看青春的肉體…欲仙欲死」、「一起研究做人…挑危險期啦…早晚要做的…中了！妳就離婚 」，被依妨害家庭罪判刑，高雄高分院更一審認為王僅要求她離婚，並未脫離家庭，改判無罪。

據了解，103年10月間，王男擔任謝女兒子的安親班老師，曾透過LINE與她互傳訊息，長達1時30分的持續對話中，傳送含有「去開room…懷孕了，房子妳挑一棟」、「挑危險期啦…早晚要做的…中了！你就離婚」、「兩個小孩我養、改姓」等內容。

謝女說，王在電話裡明確要求她「離婚」，還說適合做他的「配偶」，故認為被告在邀她離開家庭，「離婚」與他一起生活，並約她開房間、生小孩，就要送她2000萬的房子。

不過，王師則否認有和誘學生媽媽，或使謝女脫離家庭，堅稱LINE的內容只是開玩笑，因補習班有留住學生的壓力，謝女又很敢講，才配合開黃腔，只是文字上的玩笑，沒有發生關係。

王經屏東地院判決無罪，上訴高雄高分院，被依妨害家庭罪改判5月徒刑，他不服上訴最高法院發回後，更一審則改判無罪，可上訴。

二審合議庭的理由是，王的確曾要求謝婦離婚，但沒有要她脫離家庭跟他一起生活，更沒將她置於自己實力支配的範圍內，因此認定罪證不足。