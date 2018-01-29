「樹醫生」酒後又偷車代步 警一箭雙雕

2018-01-29 11:02

〔記者許國楨／台中報導〕從事園藝盆栽種植的江姓男子對外自稱是「樹醫生」，上週與友人喝酒後竟偷騎他人機車代步，途中被執行取締酒駕勤務的警方攔下聞到濃厚酒味酒測，結果除了酒測值嚴重超標外再加一條竊盜官司，他辯稱因雙腳痛風又有蜂窩性組織炎不良於行，才會「借」騎別人機車不算竊盜，讓警方聽了不禁啼笑皆非。

台中市第五分局文昌所長黃俊憲當晚帶班在軍功路執行取締酒駕勤務，攔查到騎車經過路檢點的65歲江男，警方見他滿臉酒容還散發濃厚酒氣要求酒測，結果酒測值高達0.77毫克，超過法定標準值甚多，此外警方同時查出機車是一個小時前才由車主報案的失竊贓車，隨即將他帶回偵辦。

從事園藝盆栽種植的江男自稱是樹醫生，他原本辯稱機車是向一名施用毒品友人借用，企圖規避刑責，但所借時間、地點及對方相關姓名年籍均交代不清，警方調閱車行紀錄畫面佐證並通知陳姓車主到所領回機車，當場打臉江男。

此時江男才又改口稱，稍早與友人一起吃飯喝酒後，因雙腳痛風又有蜂窩性組織炎不良於行，剛好看到該部機車鑰匙未拔取，才會想說「借」騎代步回家改天才歸還，應該不算偷車；警方則在訊後將這名「樹醫生」依竊盜及公共危險罪嫌送辦，至於陳姓車主則對於在報案後一小時即尋獲機車，大讚警方效率真高。

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