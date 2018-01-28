高雄市苓雅消防分隊默默行善30年 捐款逾百萬

2018-01-28 23:14

〔記者方志賢／高雄報導〕熱血打火兄弟，救護也救貧！高雄市消防局苓雅分隊成立愛心基金30年，每月同仁自發性小額捐款從500元到2000元不等，30年捐出超過百萬元，幫助無數弱勢貧困民眾。

苓雅分隊愛心基金成立近30年，是由當時的中隊長游省正發起，他帶頭每月捐出2000元，隊員見狀也自由樂捐，積少成多，30年捐助的金額已超過百萬元，受助的民眾不計其數。

在苓雅分隊服務近30年的小隊長歐國忠說，當年他剛調來苓雅分隊，當時中隊長剛發起愛心基金，有感於隊員出勤救災救護時，常碰到各種不幸悲劇，覺得應該幫助陷入困境的家庭或民眾。

歐國忠說，這位發起的中隊長後來也調離分隊，但還是每月主動把捐款拿到分隊，從未間斷。

消防局第一大隊副中隊長兼苓雅分隊長黃俊綾表示，苓雅分隊目前有40名同仁，愛心基金來自同仁小額捐款，金額不多，每月平均可募得約2萬元，當同仁在救護時遇到需幫助的「艱苦人」，經評估後，就會捐助3000到5000元，幫助對方紓困。

黃俊綾說，愛心基金也幫助社會局轉介個案，有急難需求者，例如醫療費繳不出來等，另外也與鄰近國小合作，幫助貧困學童繳交營養午餐費用，還有捐助給育幼院院童，購買日常生活用品或文具給他們。

愛心基金除了同仁捐助外，近幾年分隊周邊店家也共襄盛舉，一起幫助弱勢及貧困民眾。

黃俊綾說，曾有單親媽媽車禍受傷，無法工作賺錢，還要撫養3個孩子，愛心基金就捐助2次，各1萬元。上週五社會局轉介個案，分隊也捐助2萬元。

黃俊綾說，同仁每個月捐助金額不多，每天只要省下一杯冷飲錢，卻能幫助各角落需幫助的人，無私奉獻，讓大家感到無比富足，同事間感情也更為融洽。