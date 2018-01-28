疑不知土地易主 7旬老農挖一把韭菜頭挨告

2018-01-28 21:13

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣一名75歲陳姓農民到親戚的土地上挖韭菜頭，想栽種繁殖，卻疑似不知親戚已在上月賣掉該地，新地主正巧看見陳男正在挖掘，氣得跳腳，立即報警處理；地方人士得知消息趕到警所關心，希望地主不要為了幾顆韭菜頭，而讓老農民留下竊盜不良紀錄。但地主堅持提告，因為是現行犯，警方不得不隨案移送。

警方表示，25日下午接獲陳姓地主報案，有人跑進他的農地偷挖農作物；警員到場後，見地上幾顆被拔起的韭菜頭，陳姓農夫急得向地主和警員說明，地方人士稍後也趕來充當和事佬，但地主不接受。

陳姓農民告訴警方，這塊地原本是他的親戚所有，他想種韭菜，因親戚種植韮菜多年，因此曾向親戚提及他要韭菜頭繁殖，親戚也答應他；但他不知道親戚已經把地賣掉，才會誤闖別人的土地。

據了解，居住外縣市的陳姓新地主，買地供退休後休閒使用，也種植了多種高經濟價值的花卉、果樹。可能因為言語溝通不良，雙方發生爭執。

關西鎮代表會主席劉德樑表示，陳姓農民忠厚老實，且熱心公益，目前是社區理事，也曾擔任派出所義警，沒有前科。他接獲社區理事長電話告知此事，趕到派出所關心，見陳男被上手銬、一臉無奈，很不捨；但因為是現行犯，警方也只能依法將陳男移送地檢署法辦。

劉德樑說，在鄉下地方，鄰居、親友平日都會分享自家種的農作物，或是分送種苗，這是很稀鬆平常的事。不少地方人士得知此事，直說地主怎麼没得商量？是不是發生了什麼誤會？尤其，鄰居彼此都還會碰面，為了市價不到百元的韭菜頭而撕破臉，將來如何和諧相處呢？