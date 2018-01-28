美生牙醫負責人吸金上億被訴 10萬想解除境管遭駁回

2018-01-28 15:30

［記者黃捷／台北報導］美生牙醫集團負責人蔡惟新，因涉嫌侵占、吸金遭起訴，移審後更被限制出境。蔡日前以公司營運困難，亟需赴中國開拓市場為由，提出以保證金10萬元解除境管，台北地院認為擔金額與犯罪所得不成比例，駁回聲請。

檢方起訴指出，蔡惟新被合夥人指控侵占1千多萬元，市面上更有人透過亂數隨機撥打電話號碼等方式，聲稱美生牙醫集團即將上市上櫃，以每張5萬5000元價格推售未上市股票，第2張優惠2萬2000元，以此方式吸金1億多元。

蔡惟新日前開庭主張，自己主動到警局自首，偵、審期間都遵期到庭，沒有逃亡可能，因他的公司營運困難，亟需開拓中國市場，讓美生公司東山再起，請求北院解除境管，提出的擔保條件為10萬元保證金，或由妻子、某牙醫診所院長出具保證書。

不過，北院認為10萬元的保證金，與蔡涉嫌侵佔1千多萬、吸金1億多元差距過大，顯然不成比例，根本無法阻止他棄保潛逃，且查出蔡妻名下不動產已分別向銀行及他人設定8000萬及3600萬抵押權，院長的不動產也向銀行設定708萬及1800萬，無法證明2人是「殷實之人」

此外，蔡惟新聲請解除境管的理由是赴中開拓市場，可見他在中國有一定人脈、資力及事業，有能力匿逃中國久滯不歸，法官因此駁回蔡的聲請，本案還可抗告。