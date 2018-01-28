不認持毒跑給警追 向店家借廁所搜身結果...

2018-01-28 15:08

〔記者余衡／新北報導〕維護治安人人有責！在新北市板橋區新興街開設飲料店的何姓老闆，去年在店門口發現竊賊，二話不說衝上前扭打，最後還與警方聯手將賊壓制，上週他發現1名機車騎士在店門口摔車好心打電話報警，後來得知板橋警方在抓毒蟲，出借店內廁所警方果然搜出安非他命，警方直誇何男熱心正義，他謙遜的說「維護治安人人有責啦！」

新北市板橋警方上週三下午巡邏時，在南雅南路發現有毒品等多項前科的30歲張姓男子，他騎著機車東張西望、形跡可疑，警方準備上前攔查時不料張男發現立即加速逃逸，心虛的張男行經新興路一間飲料店前，因前方紅燈未閃躲前方停等車輛緊急煞車當場犁田，張男瞬間被拋飛倒地，但他翻滾一圈後還能勉強起身，正在店內的何男見狀報案發生車禍。

警方隨後趕抵將張男團團包圍詢問「為什麼看到我們就跑？到底在緊張什麼？」張男心虛回答「我只是趕時間啦！」警方在機車旁發現疑因摔車掉出的吸食器玻璃球，起疑詢問要求搜身，經張男同意後為顧及隱私，向何男詢問能否出借廁所供警方搜身，何男爽快回應「沒問題！」隨後果然從張男褲頭搜出1.12克安非他命。

警方事後到飲料店感謝何男，大讚他既熱心又正義，他謙虛說道「警察辦案很辛苦，維護治安應該要人人有責，兩度幫忙警察讓嫌犯得以繩之以法，讓他覺得很有成就感。」

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