開槍嗆情敵、開車撞金春發 「中山聯盟」成員到案

涉嫌開槍的徐雲漢（前）及把風的諶冠仲（後）。（記者姚岳宏攝）

2018-01-28 14:55

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市南港區興華街一處民宅，23日凌晨遭人槍擊示威，警方鎖定「中山聯盟」成員、25歲徐雲漢涉有重嫌，他疑因不滿女友移情別戀，竟持槍朝女友的現任男友住處大門連開2槍後駕車逃逸，警方根據監視器，當天先逮當時人在車上，有槍砲、毒品前科的22歲陳姓男子，追查5日後，今晨循線逮捕開槍徐男。

據了解，徐前科累累，前年4月，曾與「夜店殺警案」的苟桓銘、廖嘉俊等人，涉及北市南港區一間汽車旅館持刀砍殺案，被依殺人未遂罪嫌送辦，士林地院日前依傷害罪判處徐男有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

去年11月，有輛紅色馬自達3轎車衝進北市忠孝東路6段的「金春發」牛肉名店，當時車上2男棄車逃離現場，其中開車的就是徐雲漢。

警方調查，23日凌晨近1時左右，北市南港興華街114巷一處民宅大門，突然遭人開槍，由於槍聲大作，引起周邊住戶注意報警，警方現場查獲彈殼2顆，由於歹徒疑似使用改造槍枝，鋼製大門僅有彈痕凹洞，並未貫穿。

警方根據監視器畫面，發現開槍者疑為有多次傷害、恐嚇前科的徐男，因不滿女友移情別戀，所以與陳男深夜持槍前往開槍恫嚇。