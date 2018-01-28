才洗個澡手機就不見！原來是鄰居「毛巾」偷的

2018-01-28 13:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中市吳姓市民手機在租住處遭竊，由於竊賊僅利用他到共用衛浴洗澡的短暫空檔即行竊得手，吳男越想越可怕趕緊報案，警方根據手機序號找到輾轉賣出該支手機的張男，他表示係透過臉書向暱稱「毛巾」男子面交購得，警方研判賣家就是竊賊取得相關租賃資料後供張男指認果然一眼認出，原來竊賊正是吳男同層的馬姓鄰居。]

台中市第三分局合作派出所上週接獲吳男報案，表示放置租屋處內手機遭竊，吳男表示，租屋處1個樓層有好幾間套房共用衛浴，當時因為要去洗澡，所以房間門只是微微靠上並未上鎖，沒想到洗完澡出來就驚見手機不翼而飛，覺得竊賊彷彿就在監控舉動，想起來就覺得很可怕。

警方受理後馬上根據手機序號追查，查出該手機目前的陳姓使用者，陳男表示手機係向張姓男子購買，警方鍥而不捨循線再找到張男，張男表示係透過臉書社團向一名暱稱「毛巾」男子面交購得再轉賣，不曉得竟是贓物。

警方分析被害人當時手機遭竊情形，竊賊僅在被害人洗澡短暫片刻侵入房內犯案得手，研判可能是同棟住戶或同層租客，當時即曾逐一清查與被害人同層住戶的租賃資料同時留存建檔，經將照片提供指認，張男馬上認出其中25歲的馬姓網路賣家。

警方通知馬男到案說明，他坦承犯行供稱因缺錢花用，又剛好看到吳姓鄰居去洗澡門沒關才起貪念，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。