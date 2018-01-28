噁男穿短裙騎車逼近 推不倒女騎士竟強抓下體

2018-01-28 13:12

［記者陳昀／桃園報導］桃園市饒姓男子2015年某天下午身穿白色短裙，騎機車逼近女騎士推倒不成，便伸手強抓其下體，前年被判處拘役55天，但他提出上訴，說自己當時為了趕上班才承認犯行，桃園地院法官認為其說詞不足採信，還質疑他：「若非有意性騷擾，為何光天化日穿女裝？」，駁回上訴。

受害女子證稱，當天下午她騎機車行經一個大彎因此車速放慢，突然一名身穿黑色外套、白色短裙及頭戴全罩式安全帽的男子騎到身邊推她手臂、肩膀，見推倒不成就趁她車速較慢，伸手抓她下體，停留約3到5秒，便駕車逃逸。

判決指出，受害女子的姊姊當天開車跟隨在後準備一同返家，行車記錄器有拍下事發情形，加上警方查到的附近監視器畫面，饒姓男子的穿著、車號及案發情形，都和受害女子的證詞相符，足以認定此案就是饒姓男子所為。

判決指出，饒姓男子雖然法院接受審理時否認犯行，但接受偵訊、提出上訴狀及審理期間說詞反覆，又說自己在偵訊時只是隨便講講，趕著回家顧小孩、工作才隨便簽名坦承犯行。

不過，法官認為饒男的說法不足採信，質疑他若非有意性騷擾，為何光天化日穿女裝騎機車？認定他是預謀性騷擾，因此便裝想誤導被害人及警方以躲避追緝，加上該處為轉彎路段，單手騎機車、另一首性騷擾觸摸受害女子也不是不可能，因此駁回其上訴。