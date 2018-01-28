多年前共事的朋友？退役空姐熱心險被騙錢

自稱陳男的騙徒以英文與許婦密集敘舊降低防備。（記者許國楨翻攝）

2018-01-28 11:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓婦人日前在臉書認識自稱多年前共事的C.Y.（下稱陳男），陳男連日與許婦密集聊天敘舊使許女降低防備，上週陳男以退休返台名義要寄包裹給許婦，請她協助支付美金2100元的包裹關稅費用，許女本著情誼匯款，還好不熟悉ATM操作方式，猶豫之餘幸遇行員及警方及時攔阻，差點淪為詐欺被害人。

台中市第四分局大墩所警員黃冠菖、許睿珅當天到轄內某銀行巡簽，行員反應一名67歲的許姓婦人疑遭詐，黃、許二員前往櫃台關心，許婦表示為退役空姐，去年底在臉書認識自稱多年前在航空公司共事過的台籍好友陳男。

陳男表示現旅居美國，過2個月退休後將返回台灣定居，但因與在台親人已疏於聯繫，想在許婦家附近置產，才會未經過她同意將家中貴重物品、名牌包、項鍊及美金50萬元現金先用包裹寄出給許婦，卻因關稅問題被扣留在海關，想請她先代墊折合台幣6萬餘元的美金2100元繳清關稅後，待收到包裹後從裡面扣除。

許婦聽聞不疑有他基於為好友幫忙的善心，至ATM匯款美金2,100元至陳男所提供帳號、戶名，還好許婦不熟悉操作提款機央請行員協助，行員關懷提問下覺得可疑才告知巡邏員警，許婦還一度認為沒有這麼誇張，怎麼會是詐騙？非常相信久未見面的對方，所幸經黃員耐心解說歹徒慣用的各種詐騙伎倆後才恍然大悟，感謝員警及時攔阻否則就後悔莫及了。

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