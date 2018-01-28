廈門街命案主嫌到案 全案剩3人在逃

2018-01-28 11:05

〔記者王冠仁／台北報導〕昨天發生在台北市廈門街的調酒師辛家豪命案，警方除了在第一時間逮捕涉嫌率人持刀刺殺辛男致死的黃怡瑄與涉案林男，並於昨晚於新店地區再逮21歲楊蔡蓂萱與24歲林琨胤。警方查出楊蔡蓂萱的26歲哥哥楊蔡蓂葦是持刀刺人者，今天早上近10點時成功策動他投案，他目前已經在中正二分局接受警方調查。

警方說，38歲死者辛家豪在夜店擔任吧檯經理並身兼酒店調酒師，結識21歲劉姓酒店女子，兩人交往並在廈門街一處公寓5樓頂樓加蓋同居。劉女昨凌晨下班和閨密黃怡瑄及多名國中同學去景美一家KTV歡唱至天亮才返家，辛男質問劉為何徹夜不歸，劉氣得回嘴並負氣下樓打電話向還在KTV的黃訴苦。

黃率竹聯幫平堂楊蔡蓂萱、楊蔡蓂葦等7、8名男子趕來，他們從劉女手中搶走住家鑰匙，逐層試著開門，找到辛男租處時還大喊「找到了！」眾人帶著酒意闖入痛毆辛男，其中楊蔡蓂萱（21歲）、楊蔡蓂葦（26歲）、林琨胤（24歲）涉持刀猛刺辛男背部兩刀，辛男送醫不治，警方獲報後逮捕黃等4人。

警方指出，黃等4人被逮後，有人透漏當時是楊蔡蓂葦忽然拿出兇刀刺人才釀禍，警方於昨晚先逮到楊蔡蓂葦的弟弟楊蔡蓂萱，成功透過他策動哥哥投案。警方另外將全力追查3名在逃犯嫌。

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