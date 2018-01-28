保護辦年貨 新北消防局安檢大賣場消防設備

新北市消防局第六大隊長鄭向晃（右１）帶著安檢小隊長曾渭錕（左１）前往轄區內的大賣場進行安全稽查（記者吳昇儒翻攝）

2018-01-28 10:27

〔記者吳昇儒／新北報導〕農曆春節將至，民眾到大賣場採買年貨的頻率增加，但賣場內部空間大、動線複雜、可燃物多及火載量大等，若發生災害時，賣場內的顧客逃生是一大難題。新北市消防局第六大隊為了維護消費者安全，今日上午特別到轄區內的家樂福等大型賣場進行稽查相關設備，保護民眾安全。

新北市消防局第六救災救護大隊汐止安檢小組今日上午針對汐止家樂福賣場進行春安稽查。

本次稽查主要檢查重點為場所內消防安全設備、逃生動線、防火區劃等公共安全設施進行檢查，尤其大賣場的消防安全設備是否正常堪用、消防逃生通道有無保持暢通。另也對員工自衛消防編組進行考詢，藉以了解員工於火災時是否了解自身救災任務、熟悉每一項動作流程，面對緊急狀況時能迅速應變，確保民眾的公共安全。

第六救災救護大隊大隊長鄭向晃指出，春節期間是火災高峰期，尤其量販店業者會大量進貨並將貨物堆在消防通道或是防火區劃、自動防火鐵捲門下方，春假期間安檢小組仍會不定期稽查，同時也提醒民眾，前往公共場所消費時，要先了解逃生路徑，注意逃生通道是否暢通，安全門是否上鎖或封閉，隨時要有「居安思危」意識，只有時時小心，處處防火，才能永保平安。