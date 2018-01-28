警消急破門救輕生妻 他還在主臥房...

警、消趕抵惟恐錯失搶救時機立即破門。（記者許國楨翻攝）

2018-01-28 10:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名婦人酒後疑情緒失控仰藥輕生，警方及消防人員獲報趕往救人時，這才發現婦人丈夫竟還在主臥內睡覺，絲毫未受到破門及急救聲響干擾，經詢問丈夫才得知妻子患有憂鬱症並經常飲酒，但未曾有過自殺傾向，才會睡到渾然不知，對警、消的及時搶救深表感激。

台中市第三分局勤工派出所日前接獲民眾報案有人輕生，得知報案人正是當事人，何姓婦人飲酒後疑情緒失控服藥輕生，惟發現身體不適感到後悔才報警求助，她同時表明自己因吃藥過多身體不適需急救。

警員林如凌、廖先清立即會同消防人員緊急趕至現場，但敲門無回應，家中電話也未掛妥無法接通，為免錯失搶救時機當機立斷立即破門而入，只見報案的何婦已躺在客廳地上沒有意識，由消防人員將她送醫急救。

警方隨即巡視屋內房間，這才發現何婦的林姓丈夫還在主臥房內睡覺，絲毫未受到破門及急救聲響干擾，林男表示，妻子患有憂鬱症並經常飲酒，但未曾有過自殺之傾向，才會對稍早發生的事情渾然不知，幸好警方與消防人員及時破門進入，將妻子搶救送醫救回一命，深表感激，日後也會多留意妻子的作息動態。

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