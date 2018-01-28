台中工業區醫療器材廠大火 財損約5千萬元

台中工業區一間復健醫療器材加工廠房今天凌晨傳出大火。（記者許國楨翻攝）

2018-01-28 09:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中工業區內一間復健醫療器材加工廠房今天凌晨傳出大火，20多名外勞在睡夢中被驚醒急疏散，且猛烈大火因延燒迅速差點波及隔壁的泡棉廠房，所幸消防人員立即佈水線防止向左右兩側延燒，火勢在一個多小時後撲滅，但燒毀3000坪廠房，財務損失約5000萬元，幸無人傷亡。

這起火警發生在今天凌晨3時36分，台中市消防局救災救護指揮中心獲報，位在台中市南屯區工業區25路的工廠發生火警，現場冒出濃煙及火舌，立即派遣工業區、春社、協和等12個消防分隊，救災（護）車輛共34輛，人員共112人，由副大隊長郭春霖帶隊前往搶救。

消防車輛於3時44分到達，發現現場為2樓鐵皮工廠已全面起火燃燒，除緊急疏散睡夢中被驚醒的20多名外勞，同時部署水線滅火；另考量廠房腹地廣闊，有延燒鄰近泡棉工廠之虞，立即佈線防止火勢向左右兩側延燒，並持續增派消防人車前往救援，順利防止火勢擴大延燒。

火勢在5時17分控制，5時34分撲滅，所幸現場無人傷亡，燃燒面積約3000平方公尺，財物損失約5000萬元，經查現場為復健醫療器材的加工廠房，詳細火災發生原因將由消防局火災調查人員進一步鑑識釐清。

消防局獲報趕抵，發現現場為2樓鐵皮工廠已全面起火燃燒。（記者許國楨翻攝）