獨家》惡女裝好心！拐走獨居翁存摺印章 盜領3年重殘補助

2018-01-28 00:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕真是雪上加霜！苗栗縣通霄鎮71歲單身獨居陳姓老翁，約5年前因病住進醫院的精神療養院，期間遇到一名女子經常噓寒問暖，熱情關心，讓陳翁卸下心防，與她熱絡起來，將身分證、存摺與印章交給對方保管，不料，女子得手後竟人間蒸發。

陳姓老翁罹患重病在身，全身會不停發抖，講話語句也不完整，加上重病獨居，一時之間找不到那名女子，也不知道該找誰求助，至少3年來每個月約8000元的重度殘障補助款項，全都落在別人手中。

陳翁說，身分證、存摺與印章被拿走後，這名女子曾經到家中探望過，但是仍不肯交還身分證、存摺與印章，也沒把政府補至款項交還。

義工組織白沙屯網站站長駱調彬探訪弱勢戶時，得知陳翁獨居且罹有重病，家訪關懷後才得知陳翁遭遇。駱調彬感嘆，陳翁連生活都難以自理，對一般日常事務的作業更不熟悉。

陳翁因病才住進療養院，並領有重度殘障手冊，可見其生活窘境，卻成為有心人眼中肥羊，駱調彬痛斥，欺負這種弱勢中的弱勢，簡直太過分。

駱調彬將物資送給陳姓老翁，並交付2萬元現金給當地里長保管，讓老翁若有需求，可向里長索取，以免錢又被騙走。駱調彬也說，除了陳姓老翁，社會上恐怕還有其他人同樣，遭到相同手段詐騙、傷害。