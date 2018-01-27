颱風天躲別人家留一堆垃圾 追DNA抓到2前科男

2018-01-27 23:56

〔記者吳政峰／台北報導〕李、張2男為好友，前年強颱「梅姬」襲台期間相約出遊，不敵外頭風強雨驟，兩人異想天開，潛入台北市一間未上鎖、暫無人住的民宅避颱，在裡面飲食睡覺，隔天才離去，吳姓屋主數天返家打掃，看到地上一堆垃圾，嚇壞報警，警方從垃圾堆找到兩瓶喝完的飲料，擷取瓶口唾液DNA，追出曾有毒品前科的兩人，台北地院依侵入住宅罪各判拘50日，得易科罰金5萬元。

吳女的雙親原住在該處，前年搬離後，便交由吳女定期回屋檢查打掃，並未上鎖，前年梅姬颱風過後，吳女返家察看，見有人打地舖的痕跡，還有一堆垃圾與飲料，驚覺遭人闖空門，立刻報案。

警方從垃圾堆中搜出飲料空瓶，在瓶口採集唾液DNA-STR，比對資料庫，發現與有毒品前科的李、張二人型別吻合，立刻追緝兩人到案。

兩人到案表示，當天適逢強颱侵襲，剛好吳女住家又沒上鎖，才會侵入躲避風雨，但只待了一夜，並未竊取任何物品，由於兩人承認犯行，檢察官遂聲請簡易判決處刑。

法官特地調閱該時期的資料，確定真有颱風來襲，認為兩男辯詞可信，但法官也發現兩人出獄未滿5年，卻又犯下侵入住宅罪，危害屋主的安全、安寧、與隱私甚鉅，應加重其刑，改依通常程序審理，各判拘50日，得易科罰金5萬元，全案可上訴。