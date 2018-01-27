1/27 大福彩頭獎、大福獎摃龜 今彩539頭獎開出1注！

2018-01-27 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月27日）開獎的第107000008期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第107000024期今彩539頭獎開出1注，由宜蘭縣宜蘭市和睦路2之14號的「大家贏投注站」開出。

第107000008期大福彩中獎號碼為：「05、08、10、11、20、31、40，特別號：33」，頭獎摃龜；貳獎共3注獲得，每注可得25萬元；參獎共114注獲得，每注可得4000元；肆獎共1982注獲得，每注可得400元；普獎共1萬4391注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎4注獲得，每注可得10萬元。

第107000024期今彩539中獎號碼為「03、23、29、34、39」，頭獎共1注獲得，可獨得800萬元；貳獎共204注獲得，每注可得2萬元；參獎共7153注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬4466注獲得，每注可獲得50元。

第107000024期39樂合彩中獎號碼為「03、23、29、34、39」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共287注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9083注中獎，每注可得1125元。

第107000018期3星彩中獎號碼為「101」，正彩共198注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000018期4星彩中獎號碼為「2637」，正彩共8注中獎，每注可獲得12萬500元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」