廈門街男遭砍死命案 4人被逮4人在逃

廈門街今天發生男女情侶口號角糾紛，女方友人持刀助陣，辛姓男子中刀送醫不治。（記者劉慶侯攝）

2018-01-27 22:43

首次上稿 22:09

更新時間 22:39

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市廈門街113巷某公寓5樓頂樓加蓋出租套房，今日中午發生一起兇殺命案，38歲辛姓男子疑因和女友發生口角衝突，女方向黃姓閨蜜哭訴，黃撂來男性友人替姊妹討公道，一群人持刀前往並衝上樓圍毆辛男，過程中辛男背部中刀，送台大醫院急救，不幸於下午1時14分傷重死亡，全案正由轄區中正二分局調查中。

中正二分局說，目前已逮捕黃姓閨蜜和另外一位18歲青年，另外竹聯幫平堂成員楊蔡蓂萱（21歲）和24歳男子林琨胤，也因涉嫌攻擊死者，今晚8時左右在新店落網；全案目前現尚有楊蔡蓂萱的哥哥楊蔡蓂葦（26歲）等4人在逃。

警方查訪目擊者表示，今日上午看到有多名黑衣人拿著鑰匙沿街上的每棟公寓一樓大門試著開門，隨後打開某公寓後，便直衝進入，突然就聽到傳出尖叫聲，男的抓狂罵髒話，女生一直尖叫，還大喊「不要拿刀」，接著是撥打一一九電話的聲音。

不久，就見救護車趕到，消防人員用擔架先把一位上衣滿是鮮血的人抬下樓，不斷的CPR急救。隨後又下來有2個女生，腿上都是瘀青、破皮。