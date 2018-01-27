中女來台會情郎 反遭家暴男開2槍毆傷

中女來台會情郎，卻在情郎租屋處遭槍擊。（記者陳恩惠攝）

2018-01-27 21:58

［記者陳恩惠、王宣晴／台北報導］來台會情郎的32歲中國籍方姓女子，昨天上午近9時拐著傷腿，由林姓男友及另名男子攙扶後，獨自搭計程車到新北市三重四處求診，後因小腿卡彈傷勢嚴重，佑民醫院通報警方消息才曝光；台北市大同警分局調查，發現行兇林男送方女上車後，夥同友人搭車逃逸，警方根據車行紀錄與地緣，懷疑林藏匿在林口，目前正全力追緝，林家親友則呼籲林男出面投案。

警方說，45歲有毒品、槍砲等前科的男子林億富，早年因槍砲案，入獄服刑10餘年，去年5月間假釋出獄，昨天上午再犯案，立刻逃回家50公尺外老家收拾衣物，拿走50000元跑路費，丟下一句「我不回來了！」便離去；計程車司機證實，他曾搭載2名男子前往林口，一路上並未交談，一抵目的地即下車離去。

警方說，無業林男去年9月與酒店上班34歲陳姓越南籍女交往同居，期間陳女多次遭林男家暴，元旦正式分手，大前天中午，她返回北市寧夏路租屋處收拾衣物，撞見林男與方姓新歡，遭他們聯手狂毆，鄰居聽見呼聲報警，卻因臉上無傷不了了之。

體型微胖的方女，昨天不知何故引發林男不快，除雙頰紅腫被打得有如豬頭外，還遭林男開2槍受傷，左大腿當場遭子彈貫穿，另枚子彈卡住小腿骨，不過方女中槍後卻未叫救護車，反而忍痛搭車轉往鄰近的新北市三重區求救，經轉送大醫院動手術取出子彈；方女相當不配合調查，只願指證是遭林男開槍。

警方勘察林男租屋處，發現床前留有一大灘血跡，屋內卻未尋獲任何彈孔或彈殼，另在垃圾桶找到毒品殘渣袋、吸食器及擦槍工具，至於是改造或制式槍彈仍待釐清。

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