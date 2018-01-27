電玩展亮刀 嫌犯從警局離去時比勝利手勢

2018-01-27 21:36

〔記者邱俊福／台北報導〕世貿電玩展發生的亮刀恐嚇案，擁有許多粉絲的實況主電玩網紅「超負荷」張家盛在舞台直播時，1名網路暱稱「瘋狂比例」的謝姓男子因想製造事端，博得知名度，竟前往騷擾，被工作人員制止時，還亮出折疊水果刀，嚇壞參展民眾，事後北市警信義分局三張犁派出所據報逮人，從身上起獲刀械，謝男也自己不慎被刀劃傷。

經警初步詢問，謝嫌供稱是為成為網紅，故意針對現場實況主「超負荷」製造糾紛，引起現場及網迷注意，提升個人知名度，而誤觸法網。警訊後，謝嫌依恐嚇罪嫌函送檢方偵辦，他離去時還比出勝利手勢。