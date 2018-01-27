男遭女友閨蜜撂人砍死 3兇嫌晚間在新店落網

2018-01-27 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕台北市中正區廈門街今天（27日）發生辛姓調酒師遭人持刀刺死命案，3名兇嫌晚間於新北市新店落網，警方持續追查兇刀下落。

綜合媒體報導，辛男因抱怨女友晚歸，竟遭女友閨蜜叫來數名有竹聯幫背景的男子幫忙「討公道」，持刀將他刺死。一行人犯案後躲藏到新店，警方於晚間8點多在新店區光明街、中興路口逮捕到涉嫌動手的3人。

稍早傳出命案時，警方已逮捕涉嫌教唆殺人的黃女，和暈倒在現場的林男，目前則持續追查兇刀下落，以釐清犯案過程。