男男吸毒約砲前被逮 他竟尖聲嗆警：你哪位？

2018-01-27 21:15

〔記者王捷／台南報導〕劉姓男子疑似與男姓友人要到三溫暖吸毒約砲，但對方遲到，讓劉男在三溫暖附近苦等，引起警方注意，警員上前查驗身分時，劉男手不住顫抖，質問他是否有毒品時，劉男交出一包安毒。但劉男落網後，警方問他毒品哪裡來的？他竟尖聲回問「你哪位？」訊後警方將他毒品危害防制條例移送法辦。

20多歲的劉男有毒品前科，在男男交友App與男性友人相約在三溫暖見面，疑似要吸毒性交，26日上午，劉男先到三溫暖附近的酒吧等人，但對方遲到，讓他尷尬在路邊苦等。

據了解，酒吧就在警所附近，警方遠遠就看到劉男佇立在還沒營業的酒吧，加上劉男不斷滑手機、神色緊張，警方好奇上前詢問劉男要去哪裡？劉男看到警員盤查，雙手不住顫抖，細聲回應警員，與朋友約好要去洗三溫暖。

警方知道最近有部分男子會與男性友人約在三溫暖吸毒性交，又查出劉男有毒品前科，就問他現在還有沒有吸毒？劉男一時緊張，交出了一小包安毒，被警員依現行犯逮捕。

回警所後，劉男態度轉變，始終雙手抱胸，不願配合訊問，警員問他毒品是從哪邊買來？又是跟誰約好要見面？劉男撇頭不願回應，直到警員生氣請劉男配合，劉男才尖聲向警方說：「你哪位？」讓警方不知道該拿他如何，訊後將他依毒品危害防制條例移送法辦。

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