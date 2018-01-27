去年詐騙排行榜 「解除分期付款」仍居首

2018-01-27 15:48

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局今天公布106年度詐騙案件狀況，詐騙集團最常見詐騙手法前3名，以「解除分期付款」手法居首，其次為第2名「假網拍」、第3名「假冒好友借錢」。而「解除分期付款」中，詐騙集團最常冒用網路賣家為「EZ訂」（訂購電影票券）613件、「金石堂網路書店」540件、「雄獅旅行社」422件，值得一提的是金石堂網路書店在105年躍居詐騙集團最愛冒用第1名，106年詐騙案件數仍居高不下。

第1名「解除分期付款」幾乎每年均居詐騙排行第1名，詐騙集團入侵資安防護措施不足的購物網站，竊取民眾個資與交易資料，再佯稱客服人員作業疏失，消費者訂單被重複設定，需前往ATM由銀行人員協助操作ATM解除分期設定設局詐騙。

第2名「假網拍」，原在歷年詐騙排行榜不曾名列前茅，但相較於去實體商店購物，民眾上網購物已成為趨勢，而106年度假網拍手法經歹徒不斷變化出新，從最初的「加LINE私下交易享優惠」吸引民眾選擇私下交易購買到更低價商品，但在民眾匯款後卻遭詐騙集團已讀不回或封鎖；106年年中則是爆發詐騙集團利用臉書一頁式廣告「限時搶購、貨到付款、鑑賞期不滿意包退」，吸引民眾對限量優惠又可貨到付款的網路商家上鉤，到貨時卻收到贗品、瑕疵品，讓消費者大呼被騙；年底詐騙集團又出新招，瞄準民眾對高價3C產品的欲望，「盜用民眾臉書帳號再轉加入LINE私下交易特價販售手機」，俟民眾匯款完成即將其封鎖，讓消費者求償無門。

第3名「假冒好友借錢」，即社群軟體上遇到親友向你詢問：「你手機號碼多少？我換手機通訊錄沒了。」接著告訴你：「我的LINE資料不見了，需要好友輔助認證，請幫我代收驗證碼。」你幫他收驗證碼告訴他後，自己的LINE帳號卻無法使用了，幾天後有好多親朋好友打電話問你：「上次你在LINE跟我借的錢，什麼時候要還？」你卻在渾然不知的情況下遭詐騙集團冒名向親友借款。

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