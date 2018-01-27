缺錢小夫妻戶頭多15萬 警方找上門識破是人頭帳戶

2018-01-27 15:27

［記者謝武雄／桃園報導］貧窮夫妻百事哀！桃園市一對年輕小夫妻缺錢花用，透過報紙小廣告借錢，沒想到帳戶變成詐騙集團洗錢戶頭，小倆口發現帳戶多了15萬元，立刻把錢領出來還債，警方今天循線將兩人逮捕，23歲張姓男子則表示，知道這筆錢有問題，但實在缺錢就管不了那麼多，全案則依詐騙罪嫌移送。

這起案件是桃園市政府警察局桃園分局埔子派出所警員王孝慈、陳韋安於追查一件車手提領詐騙贓款案件時，發現提款車手是一對男女，且是臨櫃提款，經查是23歲張姓男子與24歲陳姓女子，兩人為夫妻關係，員警向桃園地檢署申請拘票，今天將2人拘提到案。

張姓男子表示，因為缺錢花用，依據報紙的借錢廣告打電話給一名陳先生，希望借款5萬元，對方要求將銀行存簿、提款卡（含密碼）寄到指定地點審查，未料寄出後過了1個多月都沒下文，透過網路銀行查詢，發現帳戶內多了15萬元的款項。

張男表示，他知道這筆錢有問題，但實在缺錢就不管那麼多了，夫妻倆立即到銀行掛失補辦存簿，再將15萬元領出，除了清償債務，其他款項花用一空，對方也有透過Line質疑他掛失存簿故意要騙錢，直到員警上門才知道是詐騙集團的贓款。

陳姓女子則表示只是陪老公去領錢，其他事情她都不知道，警方除將夫妻倆以詐欺罪嫌移送外，也持續擴大向上追查其他詐騙集團成員到案。

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