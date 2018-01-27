民眾直擊「小丑搶銀行」PO網 警澄清「防搶演練啦！」

2018-01-27 14:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第六分局前天進行金融機構防搶演練，由便衣員警戴小丑面具扮歹徒持槍衝入銀行脅持行員行搶，最先趕到的制服員警了解遭搶狀況後實施攔截圍捕，因過程太過逼真，連開車經過的路人都以為目睹一場真實的警方圍捕行動上傳臉書「黑色豪門企業」，讓警方還得出面澄清直呼，民眾真是太熱心了。

台中市西屯區最近接連發生彩券行強盜案及銀樓搶案，轄區第六分局雖在非常短的時間逮捕歹徒破案，但有鑑於農曆過年將屆，各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，民眾也會提取大量現金成為歹徒覬覦下手目標，為檢視金融機構行員、員警臨場反應和危機處置偵防能力，與合作金庫銀行水湳分行合作舉行金融機構防搶演練。

當天由3位便衣員警戴小丑面具扮演歹徒在銀行外等候關門打烊時，突然持槍衝入脅持行員行搶，有機警行員伺機按警鈴報案後，最先趕到現場的制服員警，了解遭搶狀況後實施攔截圍捕，當街壓制逮捕搶匪。

但因過程太過逼真，連開車經過的路人都以為目睹一場真實的圍捕行動，將影片傳到臉書「黑色豪門企業」，直呼「警方大陣仗，真是太刺激了」，今天還讓警方出面澄清「假的！警方防搶演練啦！」

分局長陳武康同時藉此呼籲民眾，如欲運用大量現金，請儘量使用轉帳或由親友陪同下提領取，並可隨時申請警力護鈔。

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